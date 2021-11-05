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Haberler Yaşam Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

Ankara'da yaşanan ikinci Kadir Şeker vakası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Taciz edilen 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu korumak isterken bıçaklanarak öldürülen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'ın hayalini babası açıkladı.

05.11.2021 14:24 - Son Güncelleme: 05.11.2021 14:24
Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde geçen hafta Pazar günü meydana gelen olayda; iki kız çocuğu, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca kavga çıktı. Mert T., Haydarcan'ı 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H., yakalanıp, tutuklandı. Haydarcan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

'EN BÜYÜK HAYALİ MÜZİSYEN OLMAKTI'
İki çocuklarından birini kaybeden Nurettin ve Songül Kılıçdoğan çifti, evlerinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor. Nurettin Kılıçdoğan, olaydan sonra birçok kişinin kendilerini arayarak, baş sağlığında bulunduğunu, yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

Batıkent'te bu olayların devam etmesinin kendilerini üzeceğini söyleyen Nurettin Kılıçdoğan, oğlunun isminin yaşatılmasını istedi.

Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı

Kılıçdoğan, "Bir mücadelenin ismi olarak olayın yaşandığı yakın bir parkta veya bir yerde çocuğumun isminin yaşatılması hem çocuğumu hem de bizi onore eden bir davranış olur. Bu tür olayların tekrarlanmasını engelleyen ya da duyarlılığı arttıran bir şey olur diye düşünüyorum. Tabii bunu değerlendirecek olan yetkililerdir" dedi.

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