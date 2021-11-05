İstanbul'da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Tarihi yarımadanın üzerini kaplayan sis bulutları masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.
05.11.2021 12:57
- Son Güncelleme: 05.11.2021 13:16
İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.