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İstanbul'da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Tarihi yarımadanın üzerini kaplayan sis bulutları masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.

05.11.2021 12:57 - Son Güncelleme: 05.11.2021 13:16
İstanbul’da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada masalsı görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul’da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, deniz ulaşımından aksamalara neden oldu. İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatılırken, İDO ve Şehirhatları'nda da seferler iptalleri yaşandı.

İstanbul’da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

Etkili olan sis tarihi yarımadada ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu.

İstanbul’da masalsı görüntü! Ayasofya Camii sis bulutunda kayboldu

Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

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