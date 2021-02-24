Akrep zehrini 21 yıldır sağıp panzehir yapıyor! İlk eşinde denedi
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Mehmet Bozkurt (68), 21 yıldır doğadan akrep topluyor. Akreplerin zehrini sağan ve zeytin yağı ile karıştıran Bozkurt, elde ettiği karışımın akrep sokmalarında panzehir olarak tedavide kullanıldığını söyledi. Uzmanlar ise vatandaşları bu tip karışımların tedavi yöntemi olarak kullanılmamasını ve olası akrep sokmalarında sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyardı.
Karkamış'ın Gürçay Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bozkurt, 21 yıldır akrep topluyor. Topladığı zehirli akrepleri bir şişe içerisinde biriktirerek, üzerine saf zeytinyağı ekleyen Bozkurt, karışımı bir yıl bekletiyor. Bozkurt, akrebin şişe içerisine salgıladığı zehrin, saf zeytinyağı ile karışmasının ardından elde ettiği karışımın panzehre dönüştüğünü söyledi. Mehmet Bozkurt, elde ettiği karışımı tüy ile akrep sokulan yerin çevresine sürerek panzehir etkisi oluşturduğunu belirtti.
"Akrepten panzehri üretmeye 2000 yılında başladım. O zamanlarda eşimi iki yerinden akrep sokmuştu ve durumu çok kötüydü. Daha önceden duyduğum bu panzehri eşime uyguladım. O an akrep sokulan yere tüy ile panzehri sürdüm. Panzehri uyguladıktan sonra yarım saat gibi bir süre içinde akrebin zehri kırıldı ve eşim düzelmeye başladı" dedi.
"YANLIŞ UYGULANIRSA KİŞİ ÖLEBİLİR"
Panzehri akrep sokulan yere uygularken çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Bozkurt, "Panzehir, akrebin doğrudan soktuğu noktaya temas ettirilirse insanı öldürebilir. Bu yüzden sürerken mutlak suretle etrafına daire çizilmeli ve kesinlikle akrebin soktuğu noktaya temas edilmemelidir" dedi.