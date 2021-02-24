Akrep zehrini 21 yıldır sağıp panzehir yapıyor! İlk eşinde denedi

"Akrepten panzehri üretmeye 2000 yılında başladım. O zamanlarda eşimi iki yerinden akrep sokmuştu ve durumu çok kötüydü. Daha önceden duyduğum bu panzehri eşime uyguladım. O an akrep sokulan yere tüy ile panzehri sürdüm. Panzehri uyguladıktan sonra yarım saat gibi bir süre içinde akrebin zehri kırıldı ve eşim düzelmeye başladı" dedi.