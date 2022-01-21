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SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

Son dakika haberleri... İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı.

DHA
21.01.2022 15:27 - Son Güncelleme: 21.01.2022 15:33
SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.

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SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı. Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.

SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.

SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın! Korku dolu anlar yaşandı

"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"
Okulun öğrencilerinden Civan Y. "Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm" derken Orhan K. ise "Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var" diye konuştu

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