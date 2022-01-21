Vav TV İzle
Haberler Yaşam Beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

Beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

Beklenen kar İstanbul'a giriş yaptı... Günlerdir Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu kar yağışı Türkiye genelinde etkili olurken akşam saatleri itibari ile İstanbul'da da etkisini gösterdi. İstanbul'da kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü. İşte İstanbul kar yağışı son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı...

21.01.2022 18:21 - Son Güncelleme: 21.01.2022 18:27
Beklenen kar yağışı İstanbul’da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

Günlerdir Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu kar yağışı Türkiye genelinde etkili olurken akşam saatleri itibari ile İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beklenen kar yağışı İstanbul’da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam etti.

Beklenen kar yağışı İstanbul’da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Beklenen kar yağışı İstanbul’da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Beklenen kar yağışı İstanbul’da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı

Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

SON DAKİKA