Beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili oldu! Lapa lapa yağıyor... İşte son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı
Beklenen kar İstanbul'a giriş yaptı... Günlerdir Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu kar yağışı Türkiye genelinde etkili olurken akşam saatleri itibari ile İstanbul'da da etkisini gösterdi. İstanbul'da kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü. İşte İstanbul kar yağışı son durum ve meteoroloji hava durumu uyarısı...
21.01.2022 18:21
- Son Güncelleme: 21.01.2022 18:27
Günlerdir Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu kar yağışı Türkiye genelinde etkili olurken akşam saatleri itibari ile İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı.