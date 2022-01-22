Sadece tek bir damlası kanı hale getirmeye yetti! 55 milyonluk yılan deneyi tehlikenin kanıtı
Youtube'da 'Davidsfeed' adındaki bir kanalın yaptığı deneyin izlenmesi sayısı 55 milyonu geçti. Sadece 4 dakika süren bu deneyin gösterdikleri aynı zamanda vahşi doğadaki tehlikenin de bir boyutu. Bir engerek yılanından alınan sadece tek bir damla zehri insan kaynına enjekte edildiği o deneyin sonuçları şoke etti. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.
22.01.2022 10:27
- Son Güncelleme: 22.01.2022 10:29
Youtube üzerinden yaptığı deneylerle bilinen Davidsfeed'in 55 milyonu aşkın kişinin izlediği engerek zehri deneyi sosyal medyayı salladı.