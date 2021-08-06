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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik depoyu sardı. Bu sırada içeride patlamalar meydana geldi. Olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye sevk edildi. Çevrede oturanlar tahliye edilirken söndürme çalışmaları da devam ediyor.

AJANSLAR
06.08.2021 15:33 - Son Güncelleme: 06.08.2021 15:41
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Esenyurt'ta lojistik firmasına ait depoda beyaz eşyaların tutulduğu kısımda yangın çıktı. Yer yer patlamalarında olduğu depoda yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik deponun tamamını sardı. İçerde bulunan eşyalarda patlamalar meydana geldi. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Çevre iş yerlerinde ve apartmanlarda oturanlar da tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

"2 BUÇUK SAATTİR YANIYOR"
Yangını gören bir vatandaş, "Biz evdeydik. Markete gidip geldik, o sırada az yanıyordu. Ondan sonra söndürdüler, tekrar başladı. Kontrolden çıktı.