SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta lojistik deposunda yangın! Patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik depoyu sardı. Bu sırada içeride patlamalar meydana geldi. Olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye sevk edildi. Çevrede oturanlar tahliye edilirken söndürme çalışmaları da devam ediyor.
06.08.2021 15:33
- Son Güncelleme: 06.08.2021 15:41
Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
"2 BUÇUK SAATTİR YANIYOR"
Yangını gören bir vatandaş, "Biz evdeydik. Markete gidip geldik, o sırada az yanıyordu. Ondan sonra söndürdüler, tekrar başladı. Kontrolden çıktı.