SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu
Son dakika haberleri... İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi
02.11.2022 14:37 - Son Güncelleme: 02.11.2022 14:39
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bir site inşaatı alanında yapılan kazı işlemleri sırasında işçiler insan kemiklerine rastladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İSTANBUL'DA KAZI YAPILIRKEN CESETLER BULUNDU VİDEO
Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kazı sırasında bulunan kemiklerin yaklaşık olarak 1 metre toprak altına gömülü vaziyette tamamen iskelet halinde olduğu, iskeletin boyunun yaklaşık olarak 1.75 santimetre olduğu bilgisine ulaşıldı.
Şu an itibari ile eski bir mezarlık olduğu kanaati ile Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.