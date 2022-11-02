SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kazı sırasında bulunan kemiklerin yaklaşık olarak 1 metre toprak altına gömülü vaziyette tamamen iskelet halinde olduğu, iskeletin boyunun yaklaşık olarak 1.75 santimetre olduğu bilgisine ulaşıldı.