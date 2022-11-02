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SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu

Son dakika haberleri... İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Büyükçekmece'de inşaat alanında yapılan kazıda 4 kişiye ait iskelet bulundu. İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi

AJANSLAR
02.11.2022 14:37 - Son Güncelleme: 02.11.2022 14:39
SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bir site inşaatı alanında yapılan kazı işlemleri sırasında işçiler insan kemiklerine rastladı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İSTANBUL'DA KAZI YAPILIRKEN CESETLER BULUNDU VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

Kemikleri dün sabah saatlerinde kepçe operatörü Engin Yavuz ve inşaat çalışanı Veysel Araç isimli kişilerin insan kemiklerine rastladığı öğrenildi.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kazı sırasında bulunan kemiklerin yaklaşık olarak 1 metre toprak altına gömülü vaziyette tamamen iskelet halinde olduğu, iskeletin boyunun yaklaşık olarak 1.75 santimetre olduğu bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

İki farklı şahsa ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları ve şahıslara ait olduğu düşünülen kıyafet metal düğmeleri bulundu. Bulunan malzemeler, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

BUGÜN DE İKİ İNSAN KEMİĞİNE DAHA RASTLANDI
Bugün kazı sırasında tekrar insan kemiklerine rastlanması üzerine incelemelerin devam etti.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

Bugünkü kazı sırasında ise 1900' lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulunarak toplamda 4 şahsa ait kemik parçalarına ulaşıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu

Şu an itibari ile eski bir mezarlık olduğu kanaati ile Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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