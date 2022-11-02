İstanbul Sultanbeyli’de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker’e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı. Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi.