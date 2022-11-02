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Haberler Yaşam İstanbul Sultanbeyli'de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker'e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker'e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldü. Aile ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakımevi yetkilileri ise Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini söyleyerek ihmal iddialarını kabul etmedi.

DHA
02.11.2022 11:24 - Son Güncelleme: 02.11.2022 11:24
İstanbul Sultanbeyli’de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker’e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

Olay 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yıldır Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde kalan Otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı.

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İstanbul Sultanbeyli’de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker’e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

Şevker'e ilk müdahale bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker, dün gece hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Sultanbeyli’de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker’e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

"DAHA ÖNCE DÜŞTÜ, KAŞI VE GÖZÜNE ZARAR GELMİŞTİ"
Şevker'e elma gibi katı gıdanın verilmesinin yasak olduğu söyleyen üvey baba Ahmet Acar, "Çocuğumuz 7 senedir Sultanbeyli'de bulunan bakım merkezinde kalıyordu. Kurumun ihmalkârlığı yüzünden öldü. Annesi katı madde kesinlikle yedirmezdi.

İstanbul Sultanbeyli’de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker’e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

Canı meyve istese tamamen sıvı şekilde verirdi. Katı gıda zaten yasaktı. Pandemi döneminde ziyaret de yasaktı. Arada bir görüntülü izin veriyorlardı. Daha önce kurumda düştü burnu kırıldı. Yine aynı kurumda düşerek kaşı ve gözüne zarar geldi.

İstanbul Sultanbeyli’de özel bakım evinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker’e yasağa rağmen elma verildi! Yaşam mücadelesini kaybetti

Pandemi döneminde ciğerlerinde ödem oluştu, çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Hastanede yalnız bırakılıp terk edildi. Kurumun yanına refakatçı bırakması gerekirken eleman yetersizliği olduğunu söylediler" dedi.

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