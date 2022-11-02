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Adana'da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL'si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu

Adana'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz'ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz'ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.

DHA
02.11.2022 16:40 - Son Güncelleme: 02.11.2022 16:40
Adana’da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL’si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı.

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Adana’da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL’si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu

Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi.

Adana’da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL’si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu

Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL’si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu

MAHALLELİ AKIN ETTİ
Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu. Yılmaz'ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu.

Adana’da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL’si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu

Zaman zaman ağlayan Yılmaz'ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.

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