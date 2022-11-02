Adana'da yeşillik satarak hasta eşine ve çocuklarına bakan kadının 7 bin TL'si çalındı! Destek için önünde kuyruk oluştu
Adana'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz'ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz'ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.
02.11.2022 16:40 - Son Güncelleme: 02.11.2022 16:40
Olay, dün saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı.