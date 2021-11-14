SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı
Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki bir dairese sabah saatlerinde doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası daireyi alevler sararken itfaiye ekipleri içerideki 6 kişiyi kurtarı ve yangını söndürdü. İşte olay yerinden görüntüler...
14.11.2021 09:32
- Son Güncelleme: 14.11.2021 09:54
Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.