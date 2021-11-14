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SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı

Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki bir dairese sabah saatlerinde doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası daireyi alevler sararken itfaiye ekipleri içerideki 6 kişiyi kurtarı ve yangını söndürdü. İşte olay yerinden görüntüler...

DHA
AA
14.11.2021 09:32 - Son Güncelleme: 14.11.2021 09:54
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar’da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı

Bağcılar'da bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar’da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı

Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar’da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı

Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar’da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı

Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar’da doğalgaz kaynaklı patlama! Daireyi alevler sardı

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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