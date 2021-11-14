İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir pazarda yaşananlar şoke etti. Önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
14.11.2021 12:41
- Son Güncelleme: 14.11.2021 12:58
Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs, önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı.