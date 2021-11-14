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İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir pazarda yaşananlar şoke etti. Önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

14.11.2021 12:41 - Son Güncelleme: 14.11.2021 12:58
İstanbul’un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...

Beyoğlu'nda pazar tezgahının başına gelen bir şahıs, önceden husumeti bulunan pazarcıyı defalarca bıçakladı. Bıçağı elinden alınan saldırgan bu kez de pazarcıyı tekme ve yumruklarla dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan pazarcının şikayetçi olmadığı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İstanbul’un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...

Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcı Selahattin Yeşilçeçen, tezgahını kurarak müşteri beklemeye başladı.

İstanbul’un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...

Bir süre sonra tezgaha gelen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple Yeşilçeçen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tezgahtaki bıçağı alan şahıs, pazarcı Yeşilçeçen'e saldırmaya başladı.

İstanbul’un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...

DEFALARCA BIÇAKLADI, ELİNDEN BIÇAK ALININCA DA DARP ETTİ
Şahsın bıçakla saldırması üzerine pazarcı, arkadaşlarının yanına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada diğer pazarcılar araya girerek, saldırganı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İstanbul’un göbeğinde şoke eden olay! Pazarda bıçaklı vahşet! Önce bıçakladı sonra...

Saldırgan şahıs elindeki bıçakla Yeşilçeçen'i defalarca bıçakladı. Bu sırada pazarcıların bıçağı alması üzerine şahıs, bu kez de tekme ve yumruklarla saldırarak darp etti.

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