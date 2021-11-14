Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile katledilmesinin ardından akıllara aynı kaderi yaşayan Ceren geldi! Ceren'in babası: Yürüyen bomba bunlar
İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz milyonların yüreğini dağladı. Cengiz'in tanımadığı bir şahıs tarafından öldürülmesi akıllara aynı kaderi yaşayan Ceren Özdemir'i getirdi. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, Başak Cengiz'in katledilmesi ile ilgili, "Yürüyen bomba bunlar. Bir bomba Ceren'in hayatını, bir bomba da Başak'ın hayatını aldı. Bizim kızlarımızın suçu ne? Daha kaç masum kadın bu canavarlar yüzünden hayattan koparılacak" dedi.
İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.
Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi de Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Başak Cengiz'in tanımadığı bir kişi tarafından katledilmesi akıllara Ordu'da yaşanan bir diğer vahşeti getirdi. Ceren Özdemir de hiç tanımadığı Özgür Arduç tarafından öldürülmüştü.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ceren'in babası Yılmaz Özdemir, Canımız kaç defa yanacak?" diye sorarken "Yürüyen bomba bunlar. Bir bomba Ceren'in hayatını, bir bomba da Başak'ın hayatını aldı. Bizim kızlarımızın suçu ne?" dedi.
Yılmaz Özdemir, "Yeter artık kadınlar öldürülmesin. Canımız daha kaç defa yanacak. Başak'ın öldürülmesi yaramızı bir kez daha kanattı. Başak'ın öldürülmesinde katil kadar ailesi de suçlu. Çocuk değil canavar yetiştirmişler. Ailesi de yargılansın. Bu katilin toplumda değil kapalı bir yerde tutulması gerekiyordu" şeklinde konuştu