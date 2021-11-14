Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile katledilmesinin ardından akıllara aynı kaderi yaşayan Ceren geldi! Ceren'in babası: Yürüyen bomba bunlar

Yılmaz Özdemir, "Yeter artık kadınlar öldürülmesin. Canımız daha kaç defa yanacak. Başak'ın öldürülmesi yaramızı bir kez daha kanattı. Başak'ın öldürülmesinde katil kadar ailesi de suçlu. Çocuk değil canavar yetiştirmişler. Ailesi de yargılansın. Bu katilin toplumda değil kapalı bir yerde tutulması gerekiyordu" şeklinde konuştu