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Kuran'da adı geçen mucize besinler ve faydaları... Yemeyen çok pişman olur! Onlar sıradan besin değil!
Kuran'da adı geçen mucize besinler ve faydaları... Yemeyen çok pişman olur! Onlar sıradan besin değil!
Kuran'da adı geçen mucize besinler ve faydaları... Yemeyen çok pişman olur! Onlar sıradan besin değil! Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları Kuran-ı Kerim ile desteklenmiş. İşte Kuran'da adı geçen besinler.
24.02.2020 09:44
- Son Güncelleme: 24.02.2020 09:44
Müslümanlığın kutsal kitabı Kuran- Kerim'de de pek çok bitkinin ve besinin adı geçiyor. Kuran-ı Kerim'de adı geçen bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Kuran'da adı geçen gıdalar ve faydaları, bilim insanları tarafında da onaylandı. İşte Kuran'da adı geçen şifalı yiyecekler ve faydaları.
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NAR (EN'AM, 99)
Kışın sevilen meyvesi be bereketin simgesi olan nar, bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir tüm bunlar da özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Vücuttaki kolestrol ve şeker seviyelerini dengeleyen nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.
HURMA (NAHL, 11)
Hurma, tüketildiğinde DNA'nın yapısını ve vücudumuzdaki hücreleri yenileme özelliği olan meyvelerden bir tanesidir. Besin değeri oldukça yüksektir ve ayrıca protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere 16 farklı mineral ve vitamin içermektedir.
Hurma, içinde barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve özellikle kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da oldukça zengindir.