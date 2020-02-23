Günlük burç yorumları – 23 Şubat 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Şubat 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Toplumsal değerlerinizin sizi kısıtlamasına izin vermek istemiyor ve çevrenizin tepkisine aldırış etmeden, kişiselliğinizi ön plana çıkarıyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Yolda yürürken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara müsaitsiniz.
BOĞA:
Güçlü enerjinizi kullanacağınız gerekli potansiyele sahip olmanız karşın, karşı tarafın sürekli sizi denetlemesi sonucunda, bazı kısıtlamalar yaşamanız mümkün. Ay, sezgisel yeteneğinizi mantıksal olaylarla birleştirmenizi sağlayacak konumda. Her konuda fikir sahibi olduğunuz halde, sizden daha zayıf kişilerin sizi yönlendirmesine tahammül gücünüz yok.
İKİZLER:
Fiziksel aktiviteleriniz için, yoğun bir döneme giriyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek Aşkla sosyal yaşantınız iç içe girebilir. Bu durumdan sevdiğiniz kişi hiç hoşnut kalmayabilir ve size kırılabilir.
YENGEÇ:
Yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacağınız bir gün. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz. Çevrenizin tepkisinden çekindiğiniz zaman kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. .Bugün, olayları daha net görmek için gerekli zamanı kendinize tanımalı ve yaşamınızı yeniden sınamalısınız.
ASLAN:
Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Duygusal konularda çekimser ve karamsar davranmakla kendinize sorun yaratıyorsunuz. Bugün Ay'ın konumu, takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Bilinçaltı rüyalarınız yoğunlaşabilir.