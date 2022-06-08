Vav TV İzle
Haberler Yaşam Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Konya'da cuma namazına gittiği gerekçesiyle işten kovulan Mehmet Yetkin isimli kişi dava açtı. İş Mahkemesi, Yetkin'i haklı bularak "din ve inanç özgürlüğü Anayasal haktır" diyerek işe iade edilmesine karar verdi.

08.06.2022 09:40 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:41
Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Mehmet Yetkin, 2020'nın Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 5 ay sonra Mayıs ayında öğle saatinde Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi.

Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

MAHKEME: 'DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL BİR HAK'
Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkını aramaya karar verdi. Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür.

Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildirdi.

Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar

19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.

SON DAKİKA