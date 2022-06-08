Cuma namazına gitti diye işten kovulmuştu! Mahkemeden emsal karar
Konya'da cuma namazına gittiği gerekçesiyle işten kovulan Mehmet Yetkin isimli kişi dava açtı. İş Mahkemesi, Yetkin'i haklı bularak "din ve inanç özgürlüğü Anayasal haktır" diyerek işe iade edilmesine karar verdi.
08.06.2022 09:40 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:41
Mehmet Yetkin, 2020'nın Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 5 ay sonra Mayıs ayında öğle saatinde Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti.
MAHKEME: 'DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL BİR HAK'
Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkını aramaya karar verdi. Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür.