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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji'den peş peşe İstanbul için sağanak uyarısı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın, 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış ve rüzgarın geleceği duyuruldu. İstanbul'da hava nasıl olacak? 9 ağustos hava durumu. İşte son dakika hava durumu...

09.08.2022 19:47 - Son Güncelleme: 09.08.2022 19:47
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. İstanbul dikkat sağanak geliyor...

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları uyardı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

Yağışların Çarşamba gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği ifade edildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

Ayrıca yağışlı havanın Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den uyarı! İstanbul’a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?

AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor.

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