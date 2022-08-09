SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'a sağanak geliyor! Hava durumu nasıl olacak?
Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji'den peş peşe İstanbul için sağanak uyarısı. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın, 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış ve rüzgarın geleceği duyuruldu. İstanbul'da hava nasıl olacak? 9 ağustos hava durumu. İşte son dakika hava durumu...
09.08.2022 19:47 - Son Güncelleme: 09.08.2022 19:47