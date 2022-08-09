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Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün

Bursa'da bir düğünde pes artık dedirten anlar yaşandı. Düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. O anları davetliler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

09.08.2022 17:54 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:22
Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde geçen günlerde gerçekleşen bir düğünde damat Mehmet Y.'ye arkadaşlarının yaptığı şaka, sosyal medyada gündem oldu.

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Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün

Mehmet Y.'ye kadın iç çamaşırı giydiren arkadaşları, boynuna da tasma taktı.

Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün

O anlar, düğüne katılan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün

Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.

Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün
Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün
Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün

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