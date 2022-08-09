Damada jartiyer giydirip tasma taktılar! Yok artık dedirtecek düğün
Bursa'da bir düğünde pes artık dedirten anlar yaşandı. Düğünde damada arkadaşları kadın iç çamaşırı giydirip, boynuna tasma taktı. O anları davetliler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.
09.08.2022 17:54 - Son Güncelleme: 09.08.2022 18:22
Mahallelerinde damada her türlü şakanın yapıldığını söyleyen Mehmet Y., bu durumun yıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.