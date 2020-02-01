Son dakika: Hava durumu hafta sonunda nasıl olacak? Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi
Son dakika haberi... Havaların soğumasıyla beraber özellikle hafta sonu planı yapmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji'den gelen uyarıları bekler durumda. Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasında vatandaşlar kuvvetli rüzgar konusunda uyarıldı. Yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. Peki bugün (1 Şubat Cumartesi) hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen bilgilerle son dakika hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu