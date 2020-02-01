Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu
Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan ilçesinde birlikte seyahat ettiği arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu belirtip otomobilden inen Mehtap Ateş'in (31) yol ortasında parçalanmış cesedi bulundu. Polis genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duruyor.
01.02.2020 08:28
- Son Güncelleme: 01.02.2020 08:28
Olay, saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Konya'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.'yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi.
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