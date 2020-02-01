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Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan ilçesinde birlikte seyahat ettiği arkadaşına tuvalet ihtiyacı olduğunu belirtip otomobilden inen Mehtap Ateş'in (31) yol ortasında parçalanmış cesedi bulundu. Polis genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duruyor.

01.02.2020 08:28 - Son Güncelleme: 01.02.2020 08:28
Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Olay, saat 06.00 sıralarında D- 400 karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Konya'dan Adana'nın Ceyhan ilçesine arkadaşı Murat A.'yı görmeye geldi. İkili otomobil ile il merkezine doğru giderken, iddiaya göre Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi.

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Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Otomobilde bekleyen Murat A., arkadaşı dönmeyince inip aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkiinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti.

Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Kıyafetinden, cesedin arkadaşı Ateş'a ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, genç kadının kimliği ve üzerine kan bulaşmış fotoğrafını buldu.

Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Genç kadının kazaya kurban gittiği üzerinde duran polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son dakika: Adana Ceyhan'da kara yolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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