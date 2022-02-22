16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akıl sağlığı raporu...
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Sıla Şentürk cinayetinden flaş bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre, Gökçek'e 'akıl sağlığı yerinde' raporu verildi.
22.02.2022 14:33 - Son Güncelleme: 22.02.2022 15:24
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu-Giresun Havaalanında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.