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16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akıl sağlığı raporu...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Sıla Şentürk cinayetinden flaş bir gelişme yaşandı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre, Gökçek'e 'akıl sağlığı yerinde' raporu verildi.

22.02.2022 14:33 - Son Güncelleme: 22.02.2022 15:24
16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akı sağlığı raporu...

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akı sağlığı raporu...

Tutuklu bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun'a götürülen katil zanlısı Gökçek'in, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirileceği öğrenildi.

16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akı sağlığı raporu...

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçarken kısa sürede Ordu-Giresun Havaalanında yakalanan Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akı sağlığı raporu...

Adeta suç makinası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek'in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu söylemesi dikkat çekmişti.

16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün boğazını kesmişti! Cani Hüseyin Can Gökçek hakkında flaş gelişme! Akı sağlığı raporu...

Gökçek'in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi.

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