Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık
Kendisini 'bio enerji uzmanı' ve 'yaşam koçu' olarak tanıtan ve 'cin çıkarma' bahanesiyle mağdur kadınlarla zorla cinsel ilişkiye giren Bahadır Koyuncu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Mağdur kadınların ifadeleri dikkat çekti. Dilar İ. ifadesinde "Bana 3 parça kağıt gösterdi. 'Cinlerim sağ tarafa, sol tarafa arkasına önüne geçin' dedi. Bana babamın muska yaptırdığını söyleyerek, 'Benimle cinsel ilişkiye girmen gerekiyor' dedi. 3-4 kez ruhsal zorlama ile cinsel birliktelik yaşadık. İfşa videolarımı aileme göndereceği tehdidinde bulundu" dedi. Özlem D. ise "İç çamaşırı ile kalmanız gerek' dedi. Sanki yedirip içirdiklerinin etkisiyle karşı koyamadım. Benden parça parça 4- 5 bin lira aldı" diye konuştu.
22.02.2022 11:17 - Son Güncelleme: 22.02.2022 12:00
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'Bio enerji uzmanı' ve 'Yaşam koçu' olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü Bahadır Koyuncu eşi ve yardımcısına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.