Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

"BENİMLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREKİYOR"

4 mağdur kadından bir tanesi olan Dilara İ.'nin verdiği ifadeye göre talihsiz kız, ilk etapta Fethiye'de medyum olarak bilinen Erkan Yılmaz'la tanışarak bu kişiden ruhsal destek almaya başladı.