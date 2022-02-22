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Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

Kendisini 'bio enerji uzmanı' ve 'yaşam koçu' olarak tanıtan ve 'cin çıkarma' bahanesiyle mağdur kadınlarla zorla cinsel ilişkiye giren Bahadır Koyuncu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Mağdur kadınların ifadeleri dikkat çekti. Dilar İ. ifadesinde "Bana 3 parça kağıt gösterdi. 'Cinlerim sağ tarafa, sol tarafa arkasına önüne geçin' dedi. Bana babamın muska yaptırdığını söyleyerek, 'Benimle cinsel ilişkiye girmen gerekiyor' dedi. 3-4 kez ruhsal zorlama ile cinsel birliktelik yaşadık. İfşa videolarımı aileme göndereceği tehdidinde bulundu" dedi. Özlem D. ise "İç çamaşırı ile kalmanız gerek' dedi. Sanki yedirip içirdiklerinin etkisiyle karşı koyamadım. Benden parça parça 4- 5 bin lira aldı" diye konuştu.

22.02.2022 11:17 - Son Güncelleme: 22.02.2022 12:00
Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'Bio enerji uzmanı' ve 'Yaşam koçu' olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü Bahadır Koyuncu eşi ve yardımcısına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

"Nitelikli cinsel saldırı", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istenen sözde bio enerji uzmanı Koyuncu'nun dijital arşivinden 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı.

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

Koyuncu'nun yanına gelen kadınları soyarak, 'sizde büyü var', 'cinleri çıkarmamız lazım' diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

Koyuncu arşivinden çıkan uygunsuz videolar için, 'Fantezi için çektim' dedi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ayrıntılarında yer alan mağdur kadınların ifadeleri, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz! Kadınlar yaşadıklarını anlattı: Ruhsal zorlamayla 3-4 kez cinsel birliktelik yaşadık

"BENİMLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREKİYOR"
4 mağdur kadından bir tanesi olan Dilara İ.'nin verdiği ifadeye göre talihsiz kız, ilk etapta Fethiye'de medyum olarak bilinen Erkan Yılmaz'la tanışarak bu kişiden ruhsal destek almaya başladı.

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