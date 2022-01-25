SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy'de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi
Son dakika haberleri... Hakkari değil İstanbul! İstanbul'da çekilen görüntüler adeta Doğu Anadolu'daki kışları hatırlattı. Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
25.01.2022 10:55
- Son Güncelleme: 25.01.2022 11:05
Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığında misafir edildiğini duyurdu.