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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy'de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy'de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

Son dakika haberleri... Hakkari değil İstanbul! İstanbul'da çekilen görüntüler adeta Doğu Anadolu'daki kışları hatırlattı. Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.01.2022 10:55 - Son Güncelleme: 25.01.2022 11:05
SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy’de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

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SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy’de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.

SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy’de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy’de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığında misafir edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Hakkari değil İstanbul! Arnavutköy’de kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle sevk edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir.

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