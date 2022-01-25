Hiç vicdan kalmamış! Otelciler fiyatları 100 euroya çıkardı! Vatandaşlar geceyi camilerde geçirdi
İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir hazırlık yapmadığı kentte milyonlar sokakta geceyi geçirdi. Arnavutköy'de kar mağduriyetini bazı oteller fırsata çevirdi. Normalde geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, otel sahiplerinin bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat verdi. Otel bulmayanlar geceyi camilerde geçirdi. Bir vatandaş, "Otelciler şu anki durumdan faydalanmaya çalışıyorlar. Yaptıkları fırsatçılık. Bu otel sahiplerinde ne insanlık ne de vicdan kalmış" dedi.
25.01.2022 10:16
- Son Güncelleme: 25.01.2022 10:28
İstanbul'da karın en fazla etkilediği ilçe Arnavutköy oldu. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı.
Arnavutköy'de bazı otel sahiplerinin geceliği 300 lira ile 500 lira arası olan odalara, bin liradan başlayıp 100 euro'ya kadar çıkan fiyat istedikleri iddia etti.
Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, "Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik. Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız.