Hiç vicdan kalmamış! Otelciler fiyatları 100 euroya çıkardı! Vatandaşlar geceyi camilerde geçirdi

Otel bulamayıp geceyi camide geçiren Fahrettin Özdemir, "Dün akşam arabayı çıkaramayacağımızı fark ettik ve otel aramaya başladık. Cadde üzerinde bir otele gittik. 100 euro istedi. Uçuk bir rakam olduğu için kabul etmedik. Sonra birçok yeri aradık her taraf dolu olunca camiiye geldik. Dün saat 15.00'dan beri sokaklardayız.