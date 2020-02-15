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Bu ormana giden bir daha geri dönemiyor, asla haber alınamıyor! Kan donduran olay

Buraya girenler bir daha çıkamıyor... Japonya'da bulunan ve ünü ülkenin sınırlarını aşan Fuji dağının eteklerindeki Aokigahara ormanına adım atanlardan bir daha haber alınamıyor. İçine girenleri adeta yutan ve bu kişilerden bir daha haber alınamayan ormanda yaklaşık 100 kişinin intihar ettiği tahmin ediliyor zaten ülkede de bu şekilde ün sahibi olmuş... İşte intihar ormanı Aokigahara'dan şok eden görüntüler...

15.02.2020 11:57 - Son Güncelleme: 15.02.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





