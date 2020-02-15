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Bu ormana giden bir daha geri dönemiyor, asla haber alınamıyor! Kan donduran olay
Bu ormana giden bir daha geri dönemiyor, asla haber alınamıyor! Kan donduran olay
Buraya girenler bir daha çıkamıyor... Japonya'da bulunan ve ünü ülkenin sınırlarını aşan Fuji dağının eteklerindeki Aokigahara ormanına adım atanlardan bir daha haber alınamıyor. İçine girenleri adeta yutan ve bu kişilerden bir daha haber alınamayan ormanda yaklaşık 100 kişinin intihar ettiği tahmin ediliyor zaten ülkede de bu şekilde ün sahibi olmuş... İşte intihar ormanı Aokigahara'dan şok eden görüntüler...
15.02.2020 11:57
- Son Güncelleme: 15.02.2020 12:05
Aokigahara Ormanı, Japonya'nın meşhur Fuji Dağı'nın hemen yanı başında bulunan ve uzaktan bakıldığında yeşilin her tonuyla dikkat çeken bir doğal güzellik.
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Yerli ve yabancı turistler bu ormana Fuji Dağı'nı çeşitli açılardan görmek, dağın fotoğraflarını çekmek ve hazırlanan parkurlarda doğayla iç içe yürüş yapmak için geliyor.
İnsanlar kendileri için belirlenen rotalardan şaşmamaları gerektiğinin bilincinde. Çünkü inanılmaz sık olan bitki örtüsü kaybolduğunuz an yönünüzü bulmanızı veya sesinizi duyurmanızı imkansızlaştırıyor.
Bir de bu rotalardan bilerek çıkan ve ormanın derinliklerine yürüyenler var. Onlara belirlenen parkurlardan çıkma cesaretini veren ise zaten oraya intihar etmek için gitmiş olmaları.
Japon tarihinde mistik bir yeri olan ve ölü ruhlarla özdeşleşen Aokigahara, Seicho Matsumoto'nun iki karakterinin bu ormanda intihar ettiği romanı Kuroi Kaiju'dan sonra bir intihar merkezi haline gelmiş.