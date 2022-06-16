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SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

Son dakika haberleri... Scooby Doo, Space Jam gibi popüler animasyon filmlerin mimarlarından Güney Koreli Profesör Namkook Lee'nin (70) eşi Jae Lee'yi (62) öldüresiye dövmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre Güney Koreli profesör eşini dinlene dinlene dövmüş.

16.06.2022 08:56 - Son Güncelleme: 16.06.2022 09:34
SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

Güney Koreli Profesör Namkook Lee, "Sebebini anlamadım. Birden kaba davranmaya başladı. Sonra göğsüme 3 kez yumruk vurdu.

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SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

Ben de çok korkup Karaköy Polis Merkezi'ne gittim. 29 Mayıs'ta eşimle beraber uçuşumuz olduğu için şikayetimden vazgeçtim. Eve geldiğimde, pasaportumu alarak sinirli bir şekilde evin önüne indi.

SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

Tişörtünü yırtmaya başladı. Elindeki ruj ile yüzünü boyamaya ve yerdeki suları eliyle ağzına doldurmaya başladı. Sonra su birikintisinin içine oturdu. Birden kalkıp Galata'ya doğru koşmaya başladı" dedi.

SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

BAKLAVACIDA HEM EŞİNİ HEM BAŞKA BİRİNİ YUMRUKLADI
Eşiyle birlikte 27 Mayıs'ta ise Karaköy'deki ünlü bir baklavacıya gittiklerini söyleyen Jae Young Lee, burada eşinin kendisine saldırdığını, bunu gören 40'lı yaşlarda bir adamın da eşi tarafından yumruklandığını aktardı.

SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

Çevredekilerin ayırmasıyla soluğu karakolda aldıklarını aktaran Lee, "Bu kişiyle karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçip ikisi de serbest kaldı" ifadelerini kullandı.

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