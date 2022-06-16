SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış
Son dakika haberleri... Scooby Doo, Space Jam gibi popüler animasyon filmlerin mimarlarından Güney Koreli Profesör Namkook Lee'nin (70) eşi Jae Lee'yi (62) öldüresiye dövmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre Güney Koreli profesör eşini dinlene dinlene dövmüş.
16.06.2022 08:56 - Son Güncelleme: 16.06.2022 09:34
Güney Koreli Profesör Namkook Lee, "Sebebini anlamadım. Birden kaba davranmaya başladı. Sonra göğsüme 3 kez yumruk vurdu.