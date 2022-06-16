SON DAKİKA: Güney Koreli dayakçı profesör skandalında korkunç ifadeler! Eşini dinlene dinlene dövmüş ailesine mesaj bile atmış

BAKLAVACIDA HEM EŞİNİ HEM BAŞKA BİRİNİ YUMRUKLADI

Eşiyle birlikte 27 Mayıs'ta ise Karaköy'deki ünlü bir baklavacıya gittiklerini söyleyen Jae Young Lee, burada eşinin kendisine saldırdığını, bunu gören 40'lı yaşlarda bir adamın da eşi tarafından yumruklandığını aktardı.