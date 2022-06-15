Avcılar’daki amatör Cihangirspor’un U14 takım kaptanı Taha Kadir Eser hayatını kaybetti! Formalarıyla uğurlandı

İnönü Ortaokulu öğrencisi Taha Kadir Eser, bir gün hayalini kurduğu Fenerbahçe'de top koşturmak için Cihangirspor'da ter dökmeye başladı. Azmi ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Taha Kadir Eser, bir süre sonra U14 takım kaptanlığına getirildi. Bundan 5 ay önce hazırlık maçına çıkan küçük kaptan, maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.