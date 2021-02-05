Korkutan görüntü! Derin çatlaklar oluştu
Konya'nın Karapınar ilçesinde, volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl'ün su seviyesi, gün geçtikçe azalırken, göl etrafındaki derin çatlaklar dikkat çekiyor. Bölgede doğal güzellikleriyle öne çıkan sulak alanların son temsilcisi Acıgöl'ü kaybetme endişesi yaşadıklarını söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Yer altı su çekilmelerini Meke Gölü'nden, Çıralı Obruğu'ndan biliyoruz. O bölgede yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor. Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz. Su seviyesi düştükçe bu yarıklar da büyüyor" dedi.
Magnezyum sülfat zengini olan gölün suyunun acı ve tuzlu olması nedeniyle gölde yaşayan bir canlı bulunmuyor. Ancak göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Uzun ekseni 1750 metre, kısa ekseni ise 1250 metre olan bir elipsi andıran gölde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldi. Yer altı sularının aşırı kullanılması sebebiyle Acıgöl'ün çevresinde derin yarıklar oluştu.
"Göle yakın yerlerde yer çekimi etkisiyle marın içerisinde geniş yarıkları gördük. Orta ve batı Anadolu da yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak çökmeler, yüzey deformasyonları meydana geliyor. 2000'li yılların başından günümüze kadar Acıgöl'de yaklaşık en az 7 metrelik su seviyesinde düşme var.
Teras veya balkon şeklinde dediğimiz gözenekli kireç taşı oluşumlarının bir kısmı büyük ihtimalle boş. Bunlar organik oluşumlu desteklerle duruyor. Yer altı suyu çekildiği için bu destek ortadan kalktığında bu şekilde yarılmalar volkanik gölün içerisine doğru göçmeleri görüyoruz. Orta ve Batı Anadolu havzalarında gördüğümüz çökmelere bağlı olarak gelişen yarılmalar var. Gölün kıyısında gördüğümüz yarılmalar, bu yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oluşan yüzey çökmeleridir."