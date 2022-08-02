Kübra Ece'nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...
Son dakika haberi... Bir yarışma programı ile fenomen olan Kübra Ece, 30 Ocak tarihinde İstanbul Avcılar'daki bir binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ece'nin şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada savcılık kararını verdi. İşte detaylar...
02.08.2022 08:57 - Son Güncelleme: 02.08.2022 09:11
Bir yarışma programıyla ünlü olan Kübra Ece (30), 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar'daki bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.