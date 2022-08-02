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Kübra Ece'nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...

Son dakika haberi... Bir yarışma programı ile fenomen olan Kübra Ece, 30 Ocak tarihinde İstanbul Avcılar'daki bir binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ece'nin şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada savcılık kararını verdi. İşte detaylar...

02.08.2022 08:57 - Son Güncelleme: 02.08.2022 09:11
Kübra Ece’nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...

Bir yarışma programıyla ünlü olan Kübra Ece (30), 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar'daki bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

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Kübra Ece’nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...

Evdeki eski sevgilisi ve arkadaşları gözaltına alındı. Zanlılar Kübra Ece'nin eski sevgilisi ile kıskançlık tartışmasına girdiğini ve bu nedenle balkondan atladığını iddia etti.

Kübra Ece’nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...

Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık kararını verdi.

Kübra Ece’nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...

'KOŞTULAR AMA YETİŞEMEDİLER'
Takipsizlik kararında "Olay anında Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı, arkadan gelen erkek şahısların kendisine yetişmeye çalıştıkları ancak tutamadıkları görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kübra Ece’nin ölümünde savcılıktan flaş karar! Yarışma programıyla fenomen olmuştu...

Savcılığa göre, Kübra Ece olay gecesi arkadaşları ile kısa süre önce ayrıldığı 3 yıllık sevgilisi Emre Şeker'in evine gitti. Kübra Ece, evde Emre'nin Brezilyalı yeni sevgilisi Luiza Marina ile karşılaşınca aralarında çıkan tartışma neticesinde sinirlendi ve balkondan kendisini attı.

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