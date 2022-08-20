SON DAKİKA: Gaziantep'ten sonra bir katliam gibi kaza da Mardin'de! Derik'te TIR dehşet saçtı: Ölü sayısı artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ölü sayısının arttığını belirtti. Bakan Soylu "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.