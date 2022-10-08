SON DAKİKA: Gaziantep'te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı
Son dakika haberleri... Dün Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı. Gaziantep'te bıçaklanmış bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin annesi Nazlı Şekeroğlu, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Şekeroğlu, adliyeye sevk edildi. Son dakika bilgisine göre Nazlı Şekeroğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
08.10.2022 20:53 - Son Güncelleme: 08.10.2022 21:01
Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu'ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.