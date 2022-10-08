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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Gaziantep'te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

SON DAKİKA: Gaziantep'te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

Son dakika haberleri... Dün Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı. Gaziantep'te bıçaklanmış bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin annesi Nazlı Şekeroğlu, oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve olay anını hatırlamadığını söyleyen Şekeroğlu, adliyeye sevk edildi. Son dakika bilgisine göre Nazlı Şekeroğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

AJANSLAR
08.10.2022 20:53 - Son Güncelleme: 08.10.2022 21:01
SON DAKİKA: Gaziantep’te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi.

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SON DAKİKA: Gaziantep’te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

Psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu'ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SON DAKİKA: Gaziantep’te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.

SON DAKİKA: Gaziantep’te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.

SON DAKİKA: Gaziantep’te kan donduran olay! 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne Nazlı Şekeroğlu tutuklandı

İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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