Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor
Âlemleri nuruyla aydınlatan, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, yurtta ve dünyada ibadet ve dualarla idrak ediliyor.
07.10.2022 21:06 - Son Güncelleme: 07.10.2022 21:33
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.
Bu kapsamda Mevlid kandili yurdun çeşitli noktalarında ibadet ve dualarla idrak ediliyor.
İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Türk Bayrağı" ve "Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar yazıldı.
İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde namaz kılıp dua etti.
Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni idrak için düzenlenen programlara katıldı.