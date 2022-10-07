Vav TV İzle
Haberler Yaşam Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

Âlemleri nuruyla aydınlatan, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, yurtta ve dünyada ibadet ve dualarla idrak ediliyor.

07.10.2022 21:06 - Son Güncelleme: 07.10.2022 21:33
Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

Bu kapsamda Mevlid kandili yurdun çeşitli noktalarında ibadet ve dualarla idrak ediliyor.

Peygamber efendimiz doğumdan itibaren neler yaşadı? | VİDEO

Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Türk Bayrağı" ve "Kandilimiz Mübarek Olsun" yazılı mahyalar yazıldı.

Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

İstanbul'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde namaz kılıp dua etti.

Eller semaya açıldı! Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili yurtta idrak ediliyor

Zonguldak'ta, Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni idrak için düzenlenen programlara katıldı.

SON DAKİKA