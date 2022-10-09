İstanbul Kağıthane'de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet
İstanbul Kağıthane'de olaylı bir gece yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters şeride girerek cipe çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Yağmur B. olay yerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Küfürler yağdıran kadının o anları kameraya yansıdı.
09.10.2022 09:05 - Son Güncelleme: 09.10.2022 09:07
İddiaya göre, alkollü sürücü Yağmur B.'nin kullandığı 33 B 4700 plakalı otomobil, cadde üzerine park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
POLİSE TEKME ATTI, TERS KELEPÇE TAKILDI
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücünün tepkisi ile karşılaştı. Sürücü Yağmur B., trafik polislerine küfür ve hakaretler savururken, çevredekiler tarafından güçlükle tutuldu.