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İstanbul Kağıthane'de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet

İstanbul Kağıthane'de olaylı bir gece yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters şeride girerek cipe çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Yağmur B. olay yerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Küfürler yağdıran kadının o anları kameraya yansıdı.

09.10.2022 09:05 - Son Güncelleme: 09.10.2022 09:07
İstanbul kağıthane’de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet

İstanbul Kağıthane'de olaylı bir gece yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Yağmur B. yaptığı kazanın ardından polislere zor anlat yaşattı.

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İstanbul kağıthane’de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul kağıthane’de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet

İddiaya göre, alkollü sürücü Yağmur B.'nin kullandığı 33 B 4700 plakalı otomobil, cadde üzerine park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

İstanbul kağıthane’de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet

Kazadan sonra yoluna devam eden Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, cadde üzerinde kavşağa ters yönde girerek, bu kez de 34 FED 137 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul kağıthane’de alkollü kadın sürücü, polise zor anlar yaşattı... Küfür kıyamet

POLİSE TEKME ATTI, TERS KELEPÇE TAKILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücünün tepkisi ile karşılaştı. Sürücü Yağmur B., trafik polislerine küfür ve hakaretler savururken, çevredekiler tarafından güçlükle tutuldu.

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