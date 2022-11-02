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Haberler Yaşam Adana'da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Adana'da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Okuyup vatana millete faydası olması beklenen gençler bazen yaptıklarıyla insanı büyük bir umutsuzluğa sevk ediyor. Adana'da kaydedilen görüntüler de bu cinsten. Adana'da lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya döndü. Öğrenciler, kavga esnasında birbirlerinin üstündeki kıyafetleri de parçaladı. Olayın bir diğer üzücü tarafı da çevredekilerin kavgayı ayırmayıp video çekmesi ve "vur vur" tezahüratları oldu.

DHA
02.11.2022 10:05 - Son Güncelleme: 02.11.2022 10:22
Adana’da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Adana'da lise öğrencisi iki genç kız, dedikodu yüzünden çıkan tartışmada yumruk yumruğa kavga etti.

Liseli kızların yumruk yumruğa kavgası kamerada VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana’da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Sarıçam ilçesinde dedikodu yüzünden tartışan lise öğrencisi iki genç kız, yumruk yumruğa kavga etti.

Adana’da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekip yumruklaştı.

Adana’da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Bu sırada çevrede toplanan kızların arkadaşları, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Adana’da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada

Kalabalığın arasındaki gençlerden bazıları gülüşürken, bazıları ise 'Vur, vur' diye bağırdı.

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