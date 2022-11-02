Adana'da liseli kızlar yumruk yumruğa kavga etti: Birbirlerine saldırırken üstlerini de soydular! O anlar kamerada
Okuyup vatana millete faydası olması beklenen gençler bazen yaptıklarıyla insanı büyük bir umutsuzluğa sevk ediyor. Adana'da kaydedilen görüntüler de bu cinsten. Adana'da lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya döndü. Öğrenciler, kavga esnasında birbirlerinin üstündeki kıyafetleri de parçaladı. Olayın bir diğer üzücü tarafı da çevredekilerin kavgayı ayırmayıp video çekmesi ve "vur vur" tezahüratları oldu.
02.11.2022 10:05 - Son Güncelleme: 02.11.2022 10:22
Adana'da lise öğrencisi iki genç kız, dedikodu yüzünden çıkan tartışmada yumruk yumruğa kavga etti.
Liseli kızların yumruk yumruğa kavgası kamerada VİDEO
Sarıçam ilçesinde dedikodu yüzünden tartışan lise öğrencisi iki genç kız, yumruk yumruğa kavga etti.