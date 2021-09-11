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İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti

İstanbul Sarıyer'de kaydedilen görüntüleri izlerken sinirlenmemek elde değil. Bir kişi aracıyla Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Yararlı köpek kaçmaya çalışırken sürücü rahat tavırlar sergiledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken sürücünün bilerek bu durumu yapma ihtimaline karşı sert tepkiler gelti. Bir yapım şirketinde çalışan sürücü için açıklama yapan şirket çalışanın işine son verildiğini açıkladı. Nero isimli köpeğin ise hayati tehlike taşımadığı, kırık, organ hasarı ve iç kanaması olmadığı belirtildi.

11.09.2021 12:34 - Son Güncelleme: 11.09.2021 12:38
İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün rahat tavırları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine yapım şirketi açıklama yaparak çalışanının işine son verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Olay, 9 Eylül Perşembe günü Sarıyer Zekeriyaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yapım şirketi çalışanı, otomobilini park ettiği esnada yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti.

İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Köpek bir süre aracın altında sürüklendikten sonra yaralı halde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsü, aracı durdurarak otomobilden indi.

İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Ezdiği köpeğe yardım etmek yerine otomobilin tampon kısmından düşen parçayı yerden alarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti.

İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti

KÖPEĞİN ARACIN ALTINDA EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün köpeğin üstünden aracıyla geçtikten sonra otomobilinden inerek aracın tampon kısmından düşen parçayı yerden aldığı ve hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görülüyor.

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