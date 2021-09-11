İzlerken küfürler savuracağınız video: Köpeğin üzerinden geçti hiçbir şey olmamış gibi devam etti
İstanbul Sarıyer'de kaydedilen görüntüleri izlerken sinirlenmemek elde değil. Bir kişi aracıyla Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Yararlı köpek kaçmaya çalışırken sürücü rahat tavırlar sergiledi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken sürücünün bilerek bu durumu yapma ihtimaline karşı sert tepkiler gelti. Bir yapım şirketinde çalışan sürücü için açıklama yapan şirket çalışanın işine son verildiğini açıkladı. Nero isimli köpeğin ise hayati tehlike taşımadığı, kırık, organ hasarı ve iç kanaması olmadığı belirtildi.
11.09.2021 12:34
- Son Güncelleme: 11.09.2021 12:38
Sarıyer'de bir yapım şirketi çalışanı, yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti. Aracın altında kalan köpek yaralı şekilde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsünün rahat tavırları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine yapım şirketi açıklama yaparak çalışanının işine son verdi.
Olay, 9 Eylül Perşembe günü Sarıyer Zekeriyaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yapım şirketi çalışanı, otomobilini park ettiği esnada yol ortasında yatmakta olan Nero isimli köpeğin üzerinden geçti.
Köpek bir süre aracın altında sürüklendikten sonra yaralı halde kaçmaya çalışırken otomobil sürücüsü, aracı durdurarak otomobilden indi.