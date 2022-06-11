Rize'de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok
Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde, binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona açılan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler, şaşırıyor.
11.06.2022 11:36 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:36
İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu.
Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı.