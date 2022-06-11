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Rize'de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok

Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde, binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona açılan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler, şaşırıyor.

DHA
11.06.2022 11:36 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:36
Rize’de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok

İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu.

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Rize’de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok

Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı.

Rize’de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok

Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.

Rize’de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok

Balkona geçiş sağlayacak kapının olmadığını gören Cemil Temiz ise "Balkonun kapısını kapatınca ilginç durum ortaya çıkmış. Bence balkonun etrafını duvar örselerdi odayı da genişletmiş olurlardı.

Rize’de modern Türk mimarisinin fıkra gibi örneği: Balkon var kapı yok

Karadeniz'de böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz, bu da bizim güzelliğimiz" diye konuştu.

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