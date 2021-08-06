Türkiye'de 17 yıl sonra bir ilk! Telli turnalar yuva kurdu
Türkülere konu olan telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye'de yuva kurdu. Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu tarafından yumurtlama ve yavrulama dönemi Amasya'da görüntülenen telli turnaların yuva sahası koruma altına alındı. Bu haberi okuyanların aklına ise hiç şüphesiz ilk gelen türkü Musa Eroğlu'nun sesinden "Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına" diye başlayan o muhteşem eser oluyor.
Çorum'da yaşayan doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu, 3 ay önce fotoğraf çekimleri için Amasya'ya gitti. Bıyıkoğlu, çekim yaptığı sırada Türkiye'nin önemli figürlerinden olan telli turnanın yumurta üzerine kuluçkaya yattığını fark etti. Yıllar sonra göç eden bir turnanın yuva kurduğunu gören Bıyıkoğlu, bu anı kayıt altına aldı.
Çekimin ardından Bıyıkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve kuş gözlemcileri ile irtibata geçip bilgi vermesi üzerine turnaların bulunduğu alan ekipler tarafından koruma altına alındı. O günden sonra bir daha izine rastlanmayan telli turnalar Bıyıkoğlu tarafından yavrusuyla birlikte tekrar görüntülendi.
Türkiye'nin üreyen çok nadide türlerinden olan turnaların yavrusuyla birlikte kayıt alınması bu kuşların ülkede gelecek yıllarda tekrar yuva kurması noktasında umut verirken görüntüler bu alanda çalışma yapan herkesi heyecanlandırdı. Uzun yıllar kuş fotoğrafçılığı ile ilgilendiğini bunun bir tutkuya dönüştüğünü belirten Engin Bıyıkoğlu, İHA muhabirine zamanının büyük bölümünü doğada kuş fotoğrafları çekerek geçirdiğini söyledi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde o bölgenin dönemi, ayları ve göçlerine göre kuş türlerini gözlemlediklerinin anlatan Bıyıkoğlu, "Gittiğimiz bölgelerde kuşların fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Bundan büyük bir haz alıyoruz. Kuş fotoğrafçılığının yayılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir Çorumlu olarak yaşadığım şehrin göletlerindeki, ormanlarındaki birçok kuş türü arıyoruz. Gözlemler yapıyoruz ve bu alanda Çorumla ilgili envanter girmeye çalışıyoruz" dedi.
"Telli turnaların 17 yıldır ülkemizde üreme kaydı yok"
Telli turnaların uzun senelerdir ülkede üreme kaydı olmadığına dikkat çeken Bıyıkoğlu, "Uzun zamandır Amasya, Suluova bölgesine sık sık giderek gözlemler yapıyorum. Bundan 2.5 ay önce orada gözlem yaparken enteresan bir olayla karşılaştım. Bendeki kuş türleri listesinde olmayan telli turnayı gördüm.