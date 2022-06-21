Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı
Bitlis'in Beşminare Mahallesi'nde bulunan Ahmet Eren Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan feci kaza kameralara yansıdı. İşte habere ilişkin detaylar...
21.06.2022 17:59 - Son Güncelleme: 21.06.2022 18:03
Kaza, dün öğleden sonra Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana gelmişti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarpmıştı.
Kazada ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.