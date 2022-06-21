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Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

Bitlis'in Beşminare Mahallesi'nde bulunan Ahmet Eren Bulvarı'nda feci bir kaza meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan feci kaza kameralara yansıdı. İşte habere ilişkin detaylar...

21.06.2022 17:59 - Son Güncelleme: 21.06.2022 18:03
Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

Kaza, dün öğleden sonra Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana gelmişti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarpmıştı.

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Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

Kazada ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

Çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaza anına ait görüntüler ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

Kameraya yansıyan görüntülerde; çocuğun annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bir süre yolun kenarında beklediği görülüyor.

Bitlis’te 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Koşarak yolun karşısına geçmek istedi, otomobil çarptı

BİR ANDA YOLA ATLADI...
Annesi yolun karşısına geçmek için yolun sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada ise küçük çocuğun hızla koşarak karşıya geçmek için yola atıldı.

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