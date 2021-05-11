SON DAKİKA: Eski eşten beyzbol sopalı dehşet: Defalarca acımadan vurdu

Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşanan kâbus dolu anları şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.