SON DAKİKA: Eski eşten beyzbol sopalı dehşet: Defalarca acımadan vurdu
Son dakika haberleri... Yine bir erkek şiddeti yaşandı. Bu sefer adres Kocaeli. Kocaeli'nde yaşayan 29 yaşındaki fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, 3 yıl önce Gökhan Şen'den boşandı. Habiboğlu, geçtiğimiz gün Şen'in borç para isteğini reddettiği için sokak ortasında beyzbol sopasıyla feci halde darbedildi. Efsun Haiboğlu o anlarda yaşadığı dehşeti anlattı...
3.5 yıl önce evlenen çift, birkaç ay içinde anlaşmalı boşandı. 3 yaşındaki kızın velayeti anneye verildi. Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, Başiskele'de ablasının evinin yakınlarında bir ev tutarak kızıyla burada yaşamaya başladı. Geçen hafta eski karısını arayan Gökhan Şen, iddiaya göre 2 bin lira borç para istedi.
ARACIYLA SIKIŞTIRDI KADIN BARİYERLERE ÇARPTI
Olumsuz yanıt alınca da kadına telefonda tehdit ve hakaretler savurdu. Habiboğlu parayı vermeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Eski eşi telefonla arayıp hakaretler ve tehditler savurdu. Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü kadını aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı.
Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşanan kâbus dolu anları şu şekilde anlattı: "Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.