RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu Tunceli'deki köyüne döndü! 4 ayda 150 bin lira...

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris Sorbonne Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Tuncelili Hava Arslan (48), doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Hava Arslan, Karabörk köyünde babasına ait tarlada yağ bitkilerinden aspir üretimine başladı. Gün boyu traktörle tarlasını süren Arslan, akşamları ise evine dönerek öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor. Aspirin, kuraklığı seven bir bitki olduğu için tercih ettiğini ve bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan, hasattan 4 ayda yaklaşık 150 bin lira para kazanacağını, 20 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.

11.05.2021 13:13 - Son Güncelleme: 11.05.2021 13:32
Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu Tunceli'deki köyüne döndü! 4 ayda 150 bin lira

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Paris Sorbonne Üniversitesi'nden mezun olan, 15 yıl da Fransa'da yaşayan Hava Arslan, aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı.

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Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu Tunceli'deki köyüne döndü! 4 ayda 150 bin lira

Daha sonra Ankara'ya yerleşen Arslan, burada eğitim alanında çalışmalar yürüttü ve özel bir eğitim kurumunda Fransızca öğretmenliği yaptı. Hava Arslan, şehir hayatından sıkıldığı için, doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu Tunceli'deki köyüne döndü! 4 ayda 150 bin lira

Elazığ-Tunceli sınırında olan Karabörk köyüne gelen Arslan, babasına tarlada aspir bitkisi ekimine başladı. Arslan, gün boyu tarlada traktör sürerek loğ işlemi yapıyor, akşam saatlerinde ise evine dönerek, Fransızca dil eğitimi için öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu Tunceli'deki köyüne döndü! 4 ayda 150 bin lira

'BÖLGEDE CİDDİ BİR İSTİHDAM YARATACAĞIMA İNANIYORUM'
Aspirin, kuraklığı seven bir bitki olduğu için tercih ettiğini ve bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan, hasattan 4 ayda yaklaşık 150 bin lira para kazanacağını, 20 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Sorbonne Üniversitesi'nden mezun oldu Tunceli'deki köyüne döndü! 4 ayda 150 bin lira

Pandemi sürecinde dört duvar arasında sıkıldığını ve doğduğu topraklarda üretime başlama kararı aldığını belirten Arslan, "Fransa'da, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde coğrafya bölümü okudum. Lisansımı bitirdikten sonra, doktora çalışmalarımı GAP üzerine sürdürdüm.