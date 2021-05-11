RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti

İngiltere'de yaşayan bir kişi evini değiştirme kararı aldı. Yeni eve taşınan genç adam daha detaylı kontrol edince evde gizli bir kapı olduğunu fark etti. Kapıyı açıp ardında neler olduğunu merak eden bu kişi gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

11.05.2021 06:19 - Son Güncelleme:
Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti

İngiltere'de yaşayan genç adam evini değiştirmek istedi. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.

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Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti

Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı.

Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti

Genç adamın yaşadıkları dünya basınını ayağa kaldırdı.

Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti

Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kapının arkasında gördükleri ev sahibini adeta hayrete düşürdü.

Yeni taşındığı evde bulduğu gizli kapı tüyleri ürpertti! Başına gelenler şoke etti