İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam kendisini vurdu
Son dakika haberleri... İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında eski sevgilisiyle tartışan Dursun Karslıoğlu isimli 34 yaşındaki adam, silahla kendisini başından vurdu. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, sevgilisi ise otobüse binerek ayrıldı. Olay yerinden şok görüntüler...
01.12.2021 17:46
- Son Güncelleme: 01.12.2021 18:14
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
KENDİSİNİ VURDU
E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında eski sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu isimli şahıs, silahla kendisini başından vurdu.
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
Olay, D-100 Karayolu Çağlayan Yolu Otobüs durağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi E.Ş.'yi (24) otobüs durağında gören Dursun Karslıoğlu, yanına giderek konuşmak istedi.