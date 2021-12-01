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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam kendisini vurdu

Son dakika haberleri... İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında eski sevgilisiyle tartışan Dursun Karslıoğlu isimli 34 yaşındaki adam, silahla kendisini başından vurdu. Adam olay yerinde hayatını kaybederken, sevgilisi ise otobüse binerek ayrıldı. Olay yerinden şok görüntüler...

01.12.2021 17:46 - Son Güncelleme: 01.12.2021 18:14
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çağlayan’da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çağlayan’da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti

KENDİSİNİ VURDU

E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki otobüs duraklarında eski sevgilisiyle tartışan 34 yaşındaki Dursun Karslıoğlu isimli şahıs, silahla kendisini başından vurdu.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çağlayan’da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti

SEVGİLİSİ OTOBÜSE BİNEREK AYRILDI

Adam olay yerinde hayatını kaybederken, sevgilisi ise otobüse binerek ayrıldı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çağlayan’da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti

Adamın cesedini gören vatandaşlar ise şoke oldu.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çağlayan'da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti
İstanbul’da dehşete düşüren olay! Çağlayan’da otobüs durağında sevgilisiyle tartışan adam intihar etti

Olay, D-100 Karayolu Çağlayan Yolu Otobüs durağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi E.Ş.'yi (24) otobüs durağında gören Dursun Karslıoğlu, yanına giderek konuşmak istedi.

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