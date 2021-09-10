SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı
Son dakika haberleri... İstanbul Sultangaiz'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili olarak firari olarak aranan ve gözlatına alınan Nusret T. mahkeme tarafından tutuklandı. Kan izlerinden bulunan Nusret T.'nin emniyetteki ilk ifadesinde ise "Kazayla oldu" dediği belirtildi. İşte Cemile Şenel cinayetinde tutuklanan Nusret T. hakkında son dakika gelişmeleri...
10.09.2021 11:13
- Son Güncelleme: 10.09.2021 11:45
Cemile Şenel'in (17) öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki zanlı tutuklandı.
5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu.
Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.