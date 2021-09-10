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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

Son dakika haberleri... İstanbul Sultangaiz'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili olarak firari olarak aranan ve gözlatına alınan Nusret T. mahkeme tarafından tutuklandı. Kan izlerinden bulunan Nusret T.'nin emniyetteki ilk ifadesinde ise "Kazayla oldu" dediği belirtildi. İşte Cemile Şenel cinayetinde tutuklanan Nusret T. hakkında son dakika gelişmeleri...

10.09.2021 11:13 - Son Güncelleme: 10.09.2021 11:45
SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

Cemile Şenel'in (17) öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki zanlı tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

Olay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi.

SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu.

SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaştı.

SON DAKİKA: Cemile Şenel cinayetinde flaş gelişme! Kan izlerinden bulunan katil Nusret T. tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. polis tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA