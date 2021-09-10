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Bestler Dereler'de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor

Yıllardır teröristlerin üs olarak kullandığı ve bölgede kararlı bir şekilde sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün tamamen silindiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, deniz sahillerini aratmıyor.

10.09.2021 11:54 - Son Güncelleme: 10.09.2021 11:56
Bestler Dereler’de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor

Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı'na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor.

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Bestler Dereler’de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor

Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı.

Bestler Dereler’de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor

Güvenlik güçlerin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamının ardından vatandaşlar kum, güneş ve doğanın tadını çıkarıyor. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Bestler Dereler’de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor

Saatlerce çayın serin sularında kalan vatandaşlar, günün keyfini serinleyerek çıkarıyor. Bazı vatandaşlar doğa yürüyüşü, bazıları da kumsalda dinlenmeyi tercih ediyor.

Bestler Dereler’de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor

Hezil Çayı kıyısında piknik yapmaya gelen Orhan Erden, "Bestler Dereler Hezil Çayındayız, ailelerimiz ve yöre halkı olarak eğlence ve piknik alanı olarak biz burayı tercih ediyoruz.

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