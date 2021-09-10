Bestler Dereler'de artık terör yok! Deniz sahillerini aratmıyor
Yıllardır teröristlerin üs olarak kullandığı ve bölgede kararlı bir şekilde sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün tamamen silindiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Bestler Dereler bölgesindeki Hezil Çayı, deniz sahillerini aratmıyor.
10.09.2021 11:54
- Son Güncelleme: 10.09.2021 11:56
Dağlarla çevrili manzarasıyla ilgi çeken Hezil Çayı'na akın eden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumlarda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor.
Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Bestler Dereler bölgesi huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı.
Güvenlik güçlerin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamının ardından vatandaşlar kum, güneş ve doğanın tadını çıkarıyor. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.
Hezil Çayı kıyısında piknik yapmaya gelen Orhan Erden, "Bestler Dereler Hezil Çayındayız, ailelerimiz ve yöre halkı olarak eğlence ve piknik alanı olarak biz burayı tercih ediyoruz.