SON DAKİKA | Çatı arasında yaşam mücadelesi! Tüm Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşmuştu! Ailesinden şoke eden savunma: En son mandalina yedi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmaya başlayan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü izleyen herkesin tüylerini diken diken etmişti. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte Eskişehir'de yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. İddianamede, Elif Nur ve diğer çocukların haftalarca herhangi bir besin yemeden çatı arasında kaldıklarının tespit edildiği belirtilmişti. Olaya ilişkin Elif Nur'un amca, hala ve babaannesi tutuklanırken sanıkların mahkemedeki savunması şaşkınlık yarattı.
Kan donduran olay geçtiğimiz yıl yaşandı. Eskişehir'de oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı.
Çocukları Elif Nur ile Y.T. (10) ve M.T. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangül Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı.
16'ŞAR YIL HAPİS İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 şüpheli hakkında dava açıldı.