Colın's Jeans Fest çekiliş sonuçları belli oldu! İşte yedek ve asil talihliler...

Colın's Jeans Fest çekiliş sonuçları belli oldu. MP'nin 22.08.2023 tarih ve E-58259698-255.01.02-42517 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın 16.10.2023 tarihinde yapılan çekilişine 133.839 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılanlar, Xiaomi Mi Essential Elektrikli Scooter, JBL Tune 230 NC TWS Bluetooth kulakiçi kablosuz kulaklık, Xiaomi Smart Band 7 Pro kazandı. İşte çekilişi kazanan asil talihliler ve yedek talihliler...