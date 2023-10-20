İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kastamonu, Bolu, Zonguldak için tarih verildi! Uzman isim uyardı! Tüm Türkiye'ye geliyor

1 Hava durumu uyarısı peş peşe geldi. Son hava durumu uyarılarına göre, İstanbul ve birçok il için beklenen kar yağışı tarihleri açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları olası kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.İşte İstanbul kar yağışı uyarısı ve güncel hava durumu uyarısı...

2 20 EKİM SONRASI BAŞLIYOR! El Nino'nun genellikle bol yağışlı kış mevsimlerine işaret ettiği biliniyor. Bu, Türkiye için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, meteorolojik verilere dayanarak bazı tahminlerde bulunuyor.