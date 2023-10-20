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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kastamonu, Bolu, Zonguldak için tarih verildi! Uzman isim uyardı! Tüm Türkiye'ye geliyor

Son dakika hava durumu raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı! Meteoroloji sıcaklıkların bugün iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağını duyurdu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Kar yağışı için ise tarih verildi. İşte güncel hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 17:10 Güncelleme 20 Ekim 2023, 17:10
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kastamonu, Bolu, Zonguldak için tarih verildi! Uzman isim uyardı! Tüm Türkiye’ye geliyor 1

Hava durumu uyarısı peş peşe geldi. Son hava durumu uyarılarına göre, İstanbul ve birçok il için beklenen kar yağışı tarihleri açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları olası kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.İşte İstanbul kar yağışı uyarısı ve güncel hava durumu uyarısı...

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kastamonu, Bolu, Zonguldak için tarih verildi! Uzman isim uyardı! Tüm Türkiye’ye geliyor 2

20 EKİM SONRASI BAŞLIYOR!

El Nino'nun genellikle bol yağışlı kış mevsimlerine işaret ettiği biliniyor. Bu, Türkiye için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, meteorolojik verilere dayanarak bazı tahminlerde bulunuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kastamonu, Bolu, Zonguldak için tarih verildi! Uzman isim uyardı! Tüm Türkiye’ye geliyor 3

Dr. Bozyurt, özellikle sonbahar ve kış mevsiminin bol yağışlı ve soğuk geçmesinin beklendiğini belirtiyor. Ekim ayının ortasından itibaren yağışlı bir dönemin başlayacağını öngörüyor. Ekim ayının 20'sinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı bir sistemin iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına yol açabileceğini ifade ediyor.

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