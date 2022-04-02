RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Son dakika: Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika: Bursa'daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Bursa'da, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

02.04.2022 09:15 - Son Güncelleme: 02.04.2022 09:17
Son dakika: Bursa’daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Bursa'da, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.

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Son dakika: Bursa’daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, ormana sıçradı.

Son dakika: Bursa’daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı, Soğukpınar ve Karaislah mahallelerine kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Bursa’daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Yangına 22 arasöz, 14 tanker, 1 loder, 1 grayder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle müdahale edildi.

Son dakika: Bursa’daki orman yangını 17,5 saat sonra kontrol altına alındı! 60 hektarlık alan zarar gördü

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.

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