Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de çok kötü bir sezon geçiren ve düşme tehlikesini hisseden Galatasaray, bugün sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Cimbom'un mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı maç öncesi Teknik direktör Domenec Torrent sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
Süper Lig'de çok kötü bir sezon geçiren, hala düşme tehlikesini hisseden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenmişti. Ziraat Türkiye Kupası'na ise çok erken veda etmişti.
Sonunda genel kurulda başkan Burak Elmas idari yönden ibra olmamış ve seçim kararı almıştı. Sarı-kırmızılı camia rotasını sandığa kırarken Cimbom bugün Süper Lig'de Karagümrük karşısında boy gösterecek.
RAHATLAMAK İSTİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki rakiplerini mağlup etse de puan olarak hala tehlikeli bölgeden yeterince uzaklaşamayan Cimbom'un tek hedefi bugün 3 puanı hanesine yazdırmak. Karagümrük de Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenec Torrent de öğrencilerine bu yönde direktif verirken, Karagümrük'ün sabırlı oyunu karşısında kendilerinin de telaşlı olmamaları gerektiğini oyuncularına iletti. Sezon sonunda büyük ihtimalle yolların ayrılacağı İspanyol hoca, Galatasaray'da hoş bir seda bırakmak istiyor.
CİMBOM'DA 3 EKSİK VAR
G.Saray bugünkü Fatih Karagümrük randevusunda 3 oyuncudan faydalanamayacak. Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui, İstanbul temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Domenec Torrent hücumun en ucunda Bafetimbi Gomis'e şans tanıyacak. Feghouli'nin yerine Emre Kılınç'ın oynaması bekleniyor. Karantinası biten Sacha Boey de büyük ihtimalle kulübede yer alacak.