RAMAZAN İMSAKİYE
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Katliam gibi kaza: Karı-koca öldü, TIR sürücüsünün bacağı koptu! Her şey hız kadranında gizli...

Ordu'nun Perşembe ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın önünde duran sürücüsü Ahmet Karatekin'e çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Mahmut (63) ile eşi Selma Öztürk (63), hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Karatekin'in ise bacağı koptu. Öte yandan hurdaya dönen otomobilin hız kadranı ise kazanın sebebini ortaya koydu.

02.04.2022 00:30 - Son Güncelleme: 02.04.2022 00:47
Katliam gibi kaza: Karı-koca öldü, TIR sürücüsünün bacağı koptu! Her şey hız kadranında gizli...

Ordu'nun Perşembe ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın önünde duran sürücüsü Ahmet Karatekin'e çarptı.

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Katliam gibi kaza: Karı-koca öldü, TIR sürücüsünün bacağı koptu! Her şey hız kadranında gizli...

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Çevre Yolu'ndan Giresun istikametine seyir halinde olan 16 V 8956 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

Katliam gibi kaza: Karı-koca öldü, TIR sürücüsünün bacağı koptu! Her şey hız kadranında gizli...

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halinde olan 31 NEY 90 plakalı TIR'ın önündeki sürücü Ahmet Karatekin'e çarptı.

Katliam gibi kaza: Karı-koca öldü, TIR sürücüsünün bacağı koptu! Her şey hız kadranında gizli...

Yolda savrulan otomobil, ardından yine park halindeki yabancı plakalı TIR'ın altına girdi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza: Karı-koca öldü, TIR sürücüsünün bacağı koptu! Her şey hız kadranında gizli...

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mahmut ile eşi Selma Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin çarpmasıyla bacağı kopan TIR sürücüsü Ahmet Karatekin de sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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